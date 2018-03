Elektriautode laadimisvõrk läheb erakätesse

Suvel kuulutab riik välja enampakkumise elektriautode kiirlaadimisvõrgustiku erastamiseks, ostuga kaasneb kohustus viia laadimispunktid vastavusse erinevate standarditega, ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna ekspert Rein Vaks Äripäeva raadiole.

Eesti elektriautode laadimisvõrgustik on rajatud CHAdeMo standardi järgi, mis sobivad Jaapani autodele, nagu Nissan Leaf, Mitsubisi i-MiEV jt. See tähendab, et 94% Eestis registreeritud elektriautosid saab selle kaudu laadida, kuid uute Euroopas toodetud elektriautode müük on takerdunud, sest need kasutavad Saksamaal välja töötatud Combo2 laadimissüsteemi. See meie võrguga ei ühildu ning riigil endal puudub huvi ja ka võimalused hakata laadimisvõrku uuendama. Küll aga on selleks huvi olemas erasektoril ja riik on otsustanudki kogu laadimisvõrk erastada.

"Sel suvel kuulutame enampakkumise välja ja meil on olemas juba täna 4-5 täiesti arvestatavat huvilist," kinnitas Vaks. Tema sõnul loodetakse uue omanikuga leping sõlmida selle aasta jooksul, kuid midagi kindlat lubada ei saa.

Tööd saab uuel omanikul olema igatahes üksjagu, sest lisaks standardite uuendamisele on enamikes laadimisjaamades probleeme ka võimsusega.

