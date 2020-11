Raul Reino: kas kaugtöö muudab büroohooned tondilossideks?

Raul Reino. Foto: Erakogu

Kuuldused büroohoonete surmast on ennatlikud ja tugevasti liialdatud, kirjutab Domus Kinnisvara juhatuse liige Raul Reino ettevõtte blogis.

Ühelt poolt ei ole midagi imestada, et kaugtöö temaatika on sel aastal suure tähelepanu alla sattunud. Kui ikka riikide valitsused ütlevad, et püsige kodus ja ärge tööle minge, siis selge on, et tühjad klaas- ja betoonhooned panevad mõtlema teatud tüüpi kinnisvara jätkusuutlikkuse üle. Teisalt ei peaks ju kaugtöö kasutamine, paindlik töökorraldus, kodukontorid ja kõiksugu kaasaegsed nn targa töö lahendused olema sedavõrd uudsed teemad, mis kirgi kütavad ning äkitselt büroohoonete kohale tumedad pilved tekitavad.