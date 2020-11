Andree Raid: üüriäri trend tõotab õrnalt tootlust

Andree Raid. Foto: Erakogu

Kevadine koroonašokk üüriturul on taandumas. Kvartali-paari pärast tõusevad kevadel kukkunud üürihinnad endisele tasemele, pakub Raid & Ko OÜ juhatuse liige Andree Raid.

Koroona ja turistide kadumine tõi üüripakkumisse majutuskorterid. See suurendas pakkumist ehk üürnike valikuvõimalust sedavõrd, et Tallinna korterite üürihinnad langesid 10-20%. Tundub, et sügistalveks on üüriäris kõige hullem seljataha jäänud.