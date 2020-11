Kristi Kraavi-Käerdi: alustada tuleb peast, nii ka WTO puhul

Õiglane, avatud ja reeglitel põhinev kaubandussüsteem võib oluliselt kaasa aidata koroonapandeemiajärgsele majanduse taastumisele, mis tähendab, et WTO-le tegelikult alternatiivi ei ole, kuid see vajab võimekat juhti, kirjutab välisministeeriumi kaubanduspoliitika ja majandusorganisatsioonide büroo lauaülem Kristi Kraavi-Käerdi.

Alates septembrist, mil enne tähtaega astus tagasi staažikas brasiillane Roberto Azevêdo, on Maailma Kaubandusorganisatsiooni (World Trade Organisation e WTO) juhi tool olnud tühi. Seda kohta asus püüdlema kaheksa väärikat kandidaati kõigist maailmajagudest. Tänaseks on selgunud, et Azevêdost vabanenud toolil istub suure tõenäosusega järgmisena naine. Viimaseks vooruks sõelale jäänud kahest kandidaadist – Lõuna-Korea kaubandusminister Yoo Myung-hee ja 25 aastat Maailmapangas töötanud ning seda ka juhtinud Nigeeria endine majandus- ja rahandusminister Ngozi Okonjo-Iweala – on just viimane favoriidistaatuses.