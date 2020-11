Väikeettevõtja: käskiv, üleolev ja süüdistav riik peab meid petturiteks

Märt Meesak. Foto: Erakogu

Riigi suhtumine ettevõtjatesse on kahetsusväärne – kuna oleme need, kes riigi ja töötaja kulul rikastuvad, olemegi kohustatud lisakoormat kandma ja meie suhtes ei pea kokkulepped kehtima, kirjutab EVEA volikogu liige, osaühingu Parim Seltskond juht ja omanik Märt Meesak.

Olen väikeettevõtja toitlusvaldkonnas ja annan tööd 22 inimesele. Mida vajab üks ettevõtja toimimiseks? Põhimõtteliselt kolme asja. Esiteks, et riik looks stabiilse keskkonna ja peaks kinni oma lubadustest ja kokkulepetest, teiseks, toimivaid partnersuhteid nii ostjate kui müüjatega, ning kolmandaks, et endal tervist oleks ja et töötajad püsiksid terved. Kui üks neist tugijalgadest logiseb või päris ära kaob, läheb kogu süsteem kreeni.