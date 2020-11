Kersti Kaljulaid: kolm olulist trendi, mida me ei tohi ignoreerida

On kolm trendi, mida mina näen, kus poliitikud-regulaatorid kindlasti sekkuvad, meeldib see siis või mitte, ütles president Kersti Kaljulaid Äripäeva TOP 100 auhinnatseremoonial peetud kõnes.

Kõigepealt meile nii armas tehnoloogiline ja digitaalne maailma muutumine. Jah, see on õige, et aina vähem on tootmistsüklis reaalne tootmine ja üha suurem on teenuse osakaal. Juba enne kroonviiruse kriisi võis täheldada tootmise regionaliseerumist ja teenuste turu globaliseerumist. Nüüd on olukord selline, et kogu maailma poliitilised otsustajad saavad aru, et see on juhtumas. Nad on olnud aastaid kinni ühe teema juures, mis puudutab globaalset digitaalset turgu: suurte küberhiidude maksustamine.