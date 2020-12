Värske uuring: 34% hoiab sularaha sukasääres

Fabio Panetta. Foto: Euroopa Keskpank

Vastvalminud uuring näitab, et kuigi pool Euroopast kasutab digitaalseid maksevõimalusi, hoiab kolmandik eurooplastest igaks juhuks kodus sularahasääste. Ehkki digieuroks tuleb valmis olla, peame tagama ka sularahaga varustatuse, kirjutab Euroopa Keskpanga juhatuse liige Fabio Panetta.

Vana-Kreekast alates on raha ja sularaha olnud peaaegu samatähenduslikud. Mündid ja hiljem ka paberraha on olnud igapäevatehingutes tõhusad ja laialdaselt levinud maksevahendid. Viimaste aastate ulatusliku digipöörde käigus on aga inimeste makseharjumused märkimisväärselt muutunud ning üha rohkem kasutatakse kaardi- ja mobiilimakseid või tehakse makseid nutikella abil.