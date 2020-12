Polina Volkova: kelle huvid on tegelikult tähtsad

Äripäeva sõsarväljaande Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova. Foto: Liis Treimann

Sel nädalal avaldas Postimees artikli Heiti Hääle äripartneritest, kelle ümber "kogunevad kahtlused rahapesus". Artikli autor väljendab muu hulgas kahtlusi, et varem samadest inimestest kirjutanud Äripäev ja Eesti Päevaleht kirjutasid oma artiklites "mitte kõigest" ja tegid seda meelega. Seletan, miks need kahtlustused on absurdsed ning ühtlasi ka, mis on Postimehe artiklis valesti, kirjutab Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova.

Autori väide on järgmine: Eesti Päevaleht ja Äripäev oma artiklites Vene-Eesti ärimehest Roman Stroykovist ei maininud millegipärast kordagi tema partnerit Valeri Sikorskit, kuigi tema on ka "kahtlane". Novaja Gazeta Baltija mainis teda 14 korda, Äripäev ja EPL – 0. Ilmselt on selleks mingi põhjus. Just! Sikorski oli 20 aastat tagasi Heiti Hääle äripartner. Häälel on meedias huvid (talle kuulub osalus Õhtulehes, see on juba üldse kolmas ajaleht, aga mis seal ikka). Kindlasti ei ole see kõik juhuslik.