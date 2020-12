Kristo Reinsalu: Eesti ühendamine elektrilennukitega – ulme või reaalsus?

Lennundusklastri juht Kristo Reinsalu. Foto: LIIS TREIMANN

Elektrilennukite maandumisplatsid võiks olla kaubanduskeskuste ja parkimismajade katustel ja lennuühendust saaks pidada ka väikesaartega, unistab lennundusklastri juht Kristo Reinsalu klastri blogis.

10–15 aastat tagasi, kui peeti Lufthansaga läbirääkimisi, siis nenditi, et Eestil on head eeldused saada mahukas investeering lennukihoolduse ja seejärel äriklassi lennukite teeninduse loomiseks Tallinna lennuvälja territooriumile. Eeldusteks ja juttude tasemel on aga senimaani kõik jäänudki. Ent ajalool on kalduvus end korrata. Kas me suudame olla nüüd nutikamad, kiiremad ja paindlikumad?