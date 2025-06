Tagasi 23.06.25, 14:00 Snäkitootja kogemus Vietnamis: „Võtsin 6eurose kapselhotelli ja käisin iga päev ärikohtumistel“ Tervislikke snäkke tootva Mysnacki ja Premium Brandsi asutaja ja juht Ellyt Talv on aastaid Tais, Vietnamis ja nüüd ka Lõuna-Koreas koostöösuhteid ja tarneahelat arendanud. Aasias partnerite leidmine on aga üsna keerukas, tunnistab ta.

Mysnackil ja Premium Brandsil on Aasias mitmeid partnereid, kes nende retseptide järgi tooteid valmistavad.

Foto: Afp/Scanpix

Talv meenutab saates “Tööstusuudised eetris“ Vietnami turul koostööpartnerite otsimist. „See oli minu jaoks tundmatu Aasia riik, polnud varem seal käinud ja raha mul ka ei olnud. Aga kuna ma elasin Tais, siis ei olnud ka kaugele lennata. Võtsin endale kapselhotelli, mis maksis 6 eurot öö kohta ja hakkasin iga päev ärikohtumistel käima. Ärkasin kell 5 hommikul, pesin, vaatasin, kuhu sõitma pean ja muudkui läksin,“ meenutas ta.

Talv sattus Vietnamis kokku ühe vanema naisterahvaga, kes toodab tuntud kohvritootja Samsonite'i jaoks kohvreid. Naisterahva kaudu sai Talv kontakti, kellega ta siiani koostööd teeb.

Talv tunnistab saates, et ehkki ta on nüüdseks aastaid Aasias tegutsenud, on seal partnerite leidmine endiselt suhteliselt keeruline. „Aasiast tootja või koostööpartneri leidmine on suhteliselt keeruline tänase päevani,“ tunnistab ta. „See pole üldse nii lihtne ja roosiline leida tootja, kes on nõus sinu retsepti ja katsetuste järgi midagi tegema. See on ülikeeruline.“

Enda tõestamiseks on Talvel tulnud kohapealt leida endasuguseid inimesi, kellel on temaga sarnane missioonitunne. „Sa pead leidma endasuguseid inimesi, kellel on samamoodi missioonitunne ja kes tänu sinu retpeptidele ja koostööle saavad ka ise arenenda. Neid tehaseid ei ole palju, aga need, kelle meie oleme leidnud, on meil ka väga hästi püsinud,“ lisab ta.

Tema partnerite hulka kuuluvad nüüdseks aga mitmed farmerid ja tehased, kus valmivad Talve loodud retseptide järgi nii tervislikud snäkid kui batoonikesed.

Veel ütleb Talv, et väikese firma juhina tuleb tal pidevalt mõelda ka rahavoogudele. „Kui sul raha ei ole, siis pead kogu aeg nipitama ja lahendusi leidma, tohutult läbirääkimisi pidama,“ avab ta väikeettevõtte võlusid ja valusid ning lisab, et Aasiast alla konteineri suurust kogust pole mõtet tellida ja alginvesteering, millega seal tootmist alustada, on üsna suur.

Ellyt Talv valiti mais toimunud Pärnu tarneahelakonverentsil Eesti parimaks tarneahelajuhiks. Ta räägib saates oma ettevõtja teekonnast ja jagab kogemusi tarneahela ehitamisest Aasias. Juttu on ka sealsest kultuurist, ettevõtte tulevikuplaanidest ja sellest, millised müügivõtted on tal aidanud näiteks Soome jaekettide uksi avada.

Saadet juhib Harro Puusild.