Tagasi ST 19.06.25, 11:18 Reeda Kardinad & Disain: 30 aastat kodusoojuse teenistuses Kui Reeda Kardinad & Disain juhatuse liige Kristel Soots meenutab ettevõtte algusaegu, tuleb talle esimesena meelde soov tuua Eestisse midagi sellist, mis tol ajal oli kättesaadav vaid mujal maailmas. „Alustasime koos ema Reedaga üle 30 aasta tagasi, olime Eesti esimene aknakatete ja kodutekstiili maaletoomise ja disainiga tegelev ettevõte. Meie eesmärk oli tuua meie inimesteni mujal nähtud kardinamaailm – funktsionaalne, mitmekesine ja esteetiline.”

Tänaseks on firma kasvanud millekski palju suuremaks kui pelgalt kardinatega tegelev ettevõte. See on pereettevõte kõige sügavamas mõttes – mäletatakse esimesi kliente, kelle lapsed nüüd oma kodudele kardinaid tellivad. „Siiralt südantsoojendavad on hetked, kus mõni noor inimene ütleb, et ta saab nüüd aru, miks ema just meie juures alati käis,“ ütleb Soots.

Reeda Kardinad & Disain töö ei piirdu mõõtmise ja õmblemisega ning nad ei müü pelgalt kangaid, vaid loovad ruume. Kardinate valikul lähtutakse inimesest, ruumi asetusest, valgusest, vajadustest. Üks soovib magamistoas täielikku pimedust, teine eelistab hommikupäikest, üks soovib akna ette õhukest privaatsust andvat tüllkardinat, teised leiavad, et tüllkardin on ahistav. Nii tuleb leida kompromiss. Sageli aitabki professionaalne pilk mõista, mis üldse võimalik on, ja millised lahendused igapäevaselt toimivad.

Psühholoogia mängib rolli rohkem, kui esmapilgul arvata oskaks. „Meie töö ei ole öelda, et see on moes või ilus, vaid mõista, kuidas inimene end oma kodus hästi tunneb,” nendib Soots. Ta lisab, et kardinaid kasutatakse tänapäeval aina enam ka büroodes. Kardinate abil eraldatakse näiteks klaasseinu, et anda ruumile võimalus vajadusel sulguda näiteks koosoleku ajaks või lõunastamiseks. Siin tuleb aga jälgida, et kardinate liigutamine peab olema samuti mugav ja lihtne. Kardinate kasutamine töökeskkonnas on viimastel aastatel kasvanud, sest ruumi hubasus mõjutab ka töömeeleolu.

Kardinamood ei muutu nii kiiresti nagu rõivamood – kardin elab aastaid! Vaata galeriist näiteid tehtud töödest.

Kardinad on justkui akende rõivad

Reeda Kardinad & Disain eristub eelkõige lähenemises: klienti ei jäeta omaette kangavalikute ette seisma. Teenus algab sageli sellest, et minnakse kliendi koju ning ja aidatakse kohapeal kardinaid valida, lähtudes inimese vajadustest ja ruumi eripärast. Aga enamasti tulevad kliendid siiski kokkulepitud ajal salongi, kaasas akende mõõdud ning pildid oma kodust, sisustusest ja avadest. „Me räägime läbi, arutame, soovitame, vajadusel mõtleme kastist välja. Sageli öeldakse meile: tahan kardinaid, aga ei tea, mida tahan. Selleks me olemegi olemas.“

Mõnel kliendil on kindel visioon, mõni tuleb tühja paberiga. Ent kõigile leitakse sobiv. Oluline on ka, et kardin ei oleks pelgalt ilus, vaid praktiline ja kestev – see peab toimima nii igapäevases kasutuses kui ka pesus. Sootsi sõnul ulatub nende õmmeldud kardinate eluiga vahel mitmekümne aastani ning ka siis ei vahetata neid välja mitte kulumise tõttu, vaid lihtsalt soovist midagi muuta.

1990. aastate alguse lehvid ja puhvid on asendunud puhtamate joontega. Vahepeal kadusid külgkardinad moest, ent siis mõisteti, et need loovad ruumile tasakaalu ja viimistluse. Tänapäeval kasutatakse sageli kihilisi lahendusi: tüll, külgkardin ja vajadusel ka rulooga kombineeritud pimendus. Eriti lasteaedades ja magamistubades on oluline valgust reguleerida mitmel tasandil.

Rulood enam nii palju ei soovita, aga mingites kohtades on need loomulikult väga head, eriti kombineeritud lahendusena. Kardinad on akna rõivad ja kihilisus toimib hästi ka seal.

Moevärvides on viimastel aastatel domineerinud hallid ja valged toonid, kuid tasapisi naasevad soojemad liivakarva varjundid. „Kardinamood ei muutu nii kiiresti nagu rõivamood – kardin elab kodus aastaid. Seetõttu on mõistlik valida toon, mis ei hakka väsitama,” räägib Soots. „Materjalide puhul tasub arvestada, et UV-kiirgus on kardinate suurim vaenlane. Päike kulutab tumedaid ja erksaid kangaid kiiresti. Seepärast soovitame kasutada voodrit – see pikendab eluiga ja kaitseb ka silmailu.“

Viimastel aastatel on “moes” hallid ja valged toonid, tasapisi naasevad ka soojemad liivakarva varjundid. Vaata galeriist näiteid tehtud töödest.

Puhastamiseks soovitab Kristel vähemalt kord aastas kardinad pesumasinast läbi lasta. See pole mitte ainult ilu, vaid ka tervis – linnaoludes tuleb aknast sisse palju tänavatolmu, maal jälle õietolmu ning kardinad peavad selle kinni. Seetõttu on hea kasutada õhukesi tüllkardinaid, mis võtavad esimese tolmu enda peale ning mida saab edukalt vajadusel valgendada.

Kõik valmib kohapeal käsitööna

Erinevalt paljudest teistest tehakse kõik Reeda Kardinad & Disain salongis kohapeal. „Me ei telli õmblustöid mujalt – see võimaldab meil tagada kvaliteeti igas etapis,” kinnitab Soots. Kardinate valmimisaeg jääb tavaliselt kahe kuni nelja nädala vahele. Enamik kangaid tuleb firma enda mitmekesisest valikust, ent ka kliendi materjaliga õmmeldakse, kui see on sobilik. Lisaks kardinatele tehakse tellimustööna ka patju, laudlinu ja muid sisustustekstiile, et kogu ruum jääks harmooniline.

Pereettevõtte pikk ajalugu on kätketud mitmetesse väikestesse hetkedesse: lapsepõlvest tuntud klientidesse, koos vanavanematega kardinapoest kaasa toodud mälestustesse, millest on saanud uue kodu loomislood. See ei ole lihtsalt töö. Reeda Kardinad & Disain on osa koduloomisest, mis on ühelt poolt suur vastutus, aga teisalt ka suur rõõm.

Reeda Kardinad & Disain pakub klientidele kardinate valmistamise täiskontseptsiooni mõõtmisest paigalduseni.

Lähemalt saab võimalustest lugeda kodulehelt www.kardinad.ee