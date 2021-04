Rasmus Heinla: kas kaasaegne pank on inimese või roboti nägu?

Coop Panga erakliendipanganduse juht ja juhatuse liige Rasmus Heinla Foto: Urmas Kamdron

Nii Eesti kui maailma pangad töötavad selle nimel, et tuua välja uusi, tehnoloogial põhinevaid kasutajasõbralikke digiteenuseid, mis annaks klientide silmis konkurentsieelise. Eesmärk ei tohiks aga olla maksimaalne digitaliseerimine, vaid võimalikult kasutajasõbralik, mugav ja inimese vajadustega arvestav teenus, kirjutab Coop Panga erakliendipanganduse juht ja juhatuse liige Rasmus Heinla.

Mõni aeg tagasi kuulasin Äripäeva podcast'i, kus räägiti sellest, et pangateenus peab olema kliendi jaoks nähtamatu, sest klient ei taha pangaga suhelda ega pangast midagi kuulda. Paralleeli võib tõmmata reisibüroodega. Kogenud reisijad väidavad juba aastaid, et reisibüroo teenus on minevik ja internetis reiside planeerimine igaühele jõukohane.