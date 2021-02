Raimo Lulla: eduka Eesti programmeerimine käib nii

Raimo Lulla. Foto: Erakogu

Eestlastel on edukuse mustris juba päris mitu koodijuppi olemas – loodus, rahvas, esivanemad, kultuur, arhitektuur, keel, ajalugu – sellest vundamendist lähtudes tulebki riigi edu programmeerida, kirjutab Raimo Lulla arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Eestlane on kõigele suurepärasele lisaks ka hea ehitaja. Eesti suurim väärtus ja rikkus on tema vundament, rahvas ja ajalugu. Edukas rahvas omab kindlat põhja, millele saab kiirelt muutuvas maailmas väärtusi peale laduda. Eesti rahvas muutub selliseks, nagu on tema füüsiline ja vaimne keskkond, sellest sõltuvalt tehakse valikuid, lihtsalt öeldes, programmeeritakse end.