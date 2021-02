Mait Raava: Amazon seisab suure ja ohtliku dilemma ees

Mait Raava. Foto: Liis Treimann

Karismaatilise juhi Jeff Bezose tagasiastumise järel on edu lõksu langenud Amazoni ees valik, kas leida uuesti fookus või taanduda keskpärasusse, kirjutab juhtimiskonsultant Mait Raava.

Erakordselt edukad ettevõtted on alustades väga kliendikesksed ja innovaatilised ja kasvavad seetõttu turust palju kiiremini ja kasumlikult. Kuid peagi kipuvad nad sisenema uude valdkonda, kus on uued kliendid ja teistsugused äriprotsessid. Konkurentsi tihenedes seisab neil ees valik, kas erakordse kasvu nimel taastada oma esialgne fookus või muutuda hajusaks keskpäraseks ettevõtteks. Just sellise dilemma ees seisab praegu Amazon.