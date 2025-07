Tagasi 30.07.25, 12:14 Swedbanki peaökonomist: peame majandusprognoosi allapoole tooma Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina rääkis, et Eesti majandus on ebaühtlaselt ja väga aeglaselt, kuid siiski taastumas. Samas on näitajad esialgsed, märkis ta Äripäeva raadios.

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina

Foto: Andras Kralla

Statistikaameti kiirhinnang näitas, et Eesti majandus kasvas teises kvartalis pool protsenti.

Mertsina rõhutas, et see on esialgne hinnang, mitte lõplik tõde. Augusti lõpus tuleb uus ja täpsem statistika, mis võib varieeruda.

Swedbank ise prognoosis mais, et majandus kasvab sel aastal 1,2%, kuid nüüd tõdes Mertsina, et seda tuleb korrigeerida. Põhjus on selles, et selle aasta esimene kvartal oli oodatust nõrgem. Prognoosi korrigeerib Swedbank augustis, mil statistikaamet teatab korrigeeritud SKP.

Mertsina sõnul on majanduse seis ebaühtlane. Näiteks Swedbank i kaardimaksed, mis annavad hea ülevaate eratarbimisest, olid teises kvartalis isegi nõrgemad kui esimeses kvartalis. Seevastu jaekaubanduses on näha tagasihoidlikku kasvu, selgitas Mertsina.

Milline on maksutõusude ja hinnatõusude mõju meie majandusele? Kuidas läheb ekspordil? Ning kas on lootust, et tuleval aastal on majanduse seis helgem? Seda kõike saab kuulata intervjuust.

Küsis Laura Saks.