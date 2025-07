Tagasi 30.07.25, 13:31 Hepsori juhi ametist lahkuv Henri Laks: soovin uuele juhile leebet taganttuult Kinnisvaraarendaja Hepsor vahetab juhti. Juba käesoleva nädala reedel annab senine juht Henri Laks teatepulga üle Martti Krassile, kes on viimased seitse aastat juhtinud Hepsori Läti äri. Laks kinnitas, et annab ettevõtte üle heas seisus.

Henri Laks lahkub Hepsori juhatuse esimehe kohalt ja asub ettevõtte nõukokku.

Foto: Liis Treimann

Henri Laksi sõnul on kinnisvaraturg küll tibusammul, ent kindlalt taastumas.

Ta tõi esile, et Hepsor il on Tallinnas uute korterite müük aastaga kasvanud ligikaudu kümnendiku võrra. “See on kindlasti meie müügitulu ja käivet mõjutanud,” ütles ta.

Lisaks rääkis Laks, et Hepsoril on hetkel käsil mitu suurt arendust. Tallinnasse on plaanis rajada ligi 500 uut elamispinda, neist 300 koos Efteniga. Samuti on Riias ostetud kinnistu, kuhu on kavas mitmes etapis ehitada üle 200 uue korteri. Selle projekti koguinvesteering on ligi 40 miljonit eurot.

“See kõik mõjutab ka turusentimenti ja eeldatavasti peegeldub see ka meie tulevastes majandustulemustes,” lisas Laks.

Hepsori aktsia hind on viimastel kuudel märkimisväärselt tõusnud – madalseisust 4 euro juures ligi 7 euroni. Laksi hinnangul annavadki just tulevikuprojektid aktsiale lisahoogu.

Kuidas mõjutab juhivahetus aktsia hinda? “Juhtkond ei saa otseselt aktsiat mõjutada, aga saab mõjutada ettevõtte tulemusi,” sõnas Laks. Samas märkis ta, et nõukogu usub Marttisse ja toetab teda. Uuele juhile soovib ta leebet taganttuult.

Intervjuus oli pikemalt juttu ka Hepsori majandustulemustest, kapitali kaasamisest ja koostööst Efteniga.

Küsis Laura Saks.