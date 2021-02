Raivo Vare: Tallinna väikest ringteed on vaja!

Raivoi Vare. Foto: Raul Mee

Tallinna väike ringtee aitaks tõrjuda rasketranspordi lõplikult kesklinnast välja ja ühendaks linna eri osad efektiivsemalt, kirjutab ettevõtja, endine teede- ja sideminister Raivo Vare.

Mis asi on Tallinna väike ringtee ja miks seda on vaja? Ning miks me sellest just täna peame rääkima? Tallinna väike ringtee ühendaks Tallinna linna ja Rae valla ning ühtlasi Tallinna erinevad osad nii, et autod ei peaks kesklinna läbima. Sellega väheneks liikluskoormus Ülemiste ristmikul, Järvevana teel ja Tammsaare teel.