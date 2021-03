Sander Mändoja: vinduv lõimumisprobleem pärsib majanduskasvu

Sander Mändoja. Foto: Erakogu

Ühtse lõimunud ühiskonnana oleksime tugevamad nii poliitiliselt, majanduslikult kui sotsiaalselt, kirjutab Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistrant Sander Mändoja arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Eesti taastas oma iseseisvuse ligi 30 aastat tagasi ja on sellest ajast saadik liikunud väga jõuliselt demokraatliku, avatud ja lääneliku ühiskonna suunas. Võrreldes paljude endiste saatusekaaslastega on meil asjad üsna hästi: korruptsiooni esineb vähe, ettevõtluskeskkond on stabiilne ja usaldusväärne, poliitiliseltki oleme NATO ja Euroopa Liidu liikmena pigem kindlas kohas. See on mündi üks pool.