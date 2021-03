Margus Raha: võtame kasutusele oma nutimetallid

Margus Raha. Foto: Sven Soome

Eestis ei leidu hõbedat ega kulda, nagu ütleb laulusalm, küll aga metalle ja elemente, mis on Euroopa Liidus kuulutatud kriitiliseks toormeks, kirjutab geoloog Margus Raha arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Neodüüm, praseodüüm, ütrium, düsproosium, tseerium- kõlavad nagu… vitamiinid? Tegelikult on tegemist haruldaste muldmetallidega (HMM), mis mängivad meie elus suuremat rolli, kui oskame esialgu ette kujutada. Nad leiavad kasutust nii meie igapäevaelu-vidinates nagu mobiiltelefonid ja arvutid (HMMe kutsutakse ka nutimetallideks) kui ka LED-tuledes, elektriautode akudes, tuulegeneraatorites ja päikesepaneelides. Võime järeldada, et rohepöördeks on HMMide kasutamine möödapäästmatu.