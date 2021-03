Katariina Krjutškova: üksikema tee on ohakaid täis

Katariina Krjutškova. Foto: Andras Kralla

Pangad ei tohiks mutta taguda naisi, kes on võtnud vastutuse iseenda ja oma laste elu eest, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Katariina Krjutškova.

Kord tegin minagi oma elus valiku olla üksikvanem. Tänapäeval on see õnneks võimalik, sest naine saab end ise varaliselt kindlustatada, ehkki see tee võib olla okkaline, nagu selgus Äripäeva loos.