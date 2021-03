Poliitikaradar: kas on kõrget ametit endistele peaministritele?

Foto: Andras Kralla

Tänane menüü: Jüri Ratas edutati riigikogu spiikriks, Reformierakond teeb korruptsioonikahtlustusega Korbile katet, EKRE muutis katuserahade osas meelt.

Uue valitsuse ametisse astumisest on peaaegu kaks kuud ning kiireloomuliste ametite juurest, nagu ministrid, on nüüd jõutud ka teiste poliitiliste ametiteni. Riigikogu valis uueks juhiks oodatult Jüri Ratase, aga suurem sebimine käib ka kõikvõimalikes riigi äriühingutes ja sihtasutustes, kus vahetatakse välja nõukogude liikmeid. Koroonaviirusega võitlus on toonud sel nädalal lisaeelarve kulude katmiseks, eesliinil on aga peamiselt rutiinne töö ja ootus. Nädal riigi sisulisest sulgemisest on möödas, nädal veel oodata ning siis peaks olema juba selgelt näha, kas piirangud toimivad.