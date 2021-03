Aavo Kokk: tulnukad ostavad korterid eest ära

US Real Estate'i tegevjuht Aavo Kokk Foto: Liis Treimann

Kinnisvarafirma US Real Estate tegevjuht Aavo Kokk lahkab Tallinnas ringlevat juttu, et head korterid on kõik ära ostetud ning nooremad inimesed jäävad nüüd aegade lõpuni üürilõksu. Tal on ka idee puhuks, kui pealinnas hinnad tõesti hulluks lähevad.

Clifford D. Simak avaldas 1962. aastal jutustuse „They Walked Like Men“ (eestikeelses 1989. aasta tõlkes „Libainimesed“). Tulnukatel on selles eriti kurikaval plaan. Nad ei ründa ega tapa, aga hakkavad kokku ostma kinnisvara. Kõik, kes on oma maja või korteri müünud, jäävad kodutuks, kuna kinnisvara enam müügiks pole – tulnukad ostavad kõik müüki tulnud vara esimesena ära.