Aarne Leisalu: vanemapalk kuni lapse täiskasvanuks saamiseni

Aarne Leisalu. Foto: Erakogu

Ühiskonna järjepidevuse tagamise seisukohalt tuleb vanemapalka maksta lapse vanuseni, kus ühiskond ootab lapsest juba vastutusvõimelist kodanikku, kirjutab ettevõtluskonsultant Aarne Leisalu arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Praegune vanemapalga süsteem on suunatud lapse sünni ja esimese pooleteise aasta vältel vanema varasema sissetuleku kompenseerimisele ehk kaudselt suunatud jõuline sündide toetamise meede. Samas on süsteem selline, et “toetame vaest õnnetukest, kes libastus järeltulijat saama”, “kellel on, sellele anname rohkem; kellel vähem, see vaadaku ise, kuidas oma beebiga hakkama saab!”. Kuidas need lapsed üles kasvatatakse, on olulises osas vanemate mure.