Raul Allikivi: anname maailmale uue interneti

Raul Allikivi Foto: Arno Mikkor

Eesti suudab luua X-teel põhineva järgmise põlvkonna usaldusväärse ning turvalise interneti, mis pakub rohkelt ärivõimalusi, kirjutab ettevõtja Raul Allikivi arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Kujuta ette olukorda, kus sinu tark maja teab sinu kohta kõike – mis toas oled, mis on sinu kehatemperatuur, mitu inimest toas on, mida parasjagu külmkapist välja võeti ning millised on su tervislikud soodumused senise tervisekaardi ning geneetilise informatsiooni põhjal.