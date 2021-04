Aivar Usk: võtame sihiks saada edukaks tööstusriigiks

Aivar Usk. Foto: Erakogu

Kuigi levib arvamus, et oleme jõudnud postindustriaalsesse ajajärku, kasutatakse arenenud majandusega riikidest rääkides endiselt määratlust "tööstusriigid". Mida teha, et saada edukaks tööstusriigiks, kirjutab Elektroonikatööstuse Liidu arendusnõunik Aivar Usk konkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Matemaatika kui teadusmaailmas universaalselt mõistetava keele kõrval on ühiskondi läbi aegade siduvaks teljeks tööstus. Inimkond on erinevalt loomariigist tootmispõhine tsivilisatsioon, mis vajab lisaks geneetilise koodi põhjal moodustuvale rakumassile ja teadmusele ka tehislike vahendite tuge, et saavutada aina lennukamate arengukavade eesmärke. Mis iganes poliitilisele dogmaatikale toetudes masse ka parajasti pole hallatud, tööstus on arenenud läbi kõigi ajastute.