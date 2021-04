Marilin Pikaro, Igor Taro: lubame jagamismajanduse ka Eesti avalikes teenustes

Marilin Pikaro, Igor Taro. Foto: Erakogu

Jagamismajanduse abiga oleks võimalik aidata kaasa nii maapiirkondade arengule kui ka avalike vahendite tõhusamale kasutamisele. Lisaks on see väga läbipaistev, kirjutavad Tartu Ülikooli strateegilise juhtimise magistrandid Marilin Pikaro ja Igor Taro arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Eesti avalike teenuste kulutõhusamaks ja kasutajasõbralikumaks arendamise üle on palju pead murtud ning pealtnäha tundub mõlema tingimuse täitmine lahendamatu ülesandena. On siiski üks võimalus, mida pole seni rakendatud ja mis on toiminud ettevõtluses väga tõhusalt – mis oleks, kui lubada jagamismajanduse põhimõtteid rakendada ka avalikus sektoris?