Mihkel Tammo: kolmikpööre ootab meid kõiki, ära jäta end üksi

Mihkel Tammo esinemas Pärnu Juhtimiskonverentsil 2020. Foto: Raul Mee

EASi ettevõtluse ja innovatsiooni keskuse juht Mihkel Tammo jagab Äripäeva essees kolm soovitust, kuidas ühiskonna ja ettevõtluse ees seisvatest vältimatutest muutustest kasu lõigata.

Kui 50 aastat tagasi oli ühe ärimudeli keskmine eluiga 30 aastat, siis täna on see kuus aastat ja homme veel vähem. Turud, nõudlus, trendid, konkurendid, kliima, regulatsioon, tööjõud – kõik muutub raevuka tempoga ning selleks, et ettevõte pikaajaliselt püsima jääks, tuleb kael välja sirutada ja kaugemale vaadata.

