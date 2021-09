Omanike Keskliit: lühinägelik energiapoliitika süvendab ebakindlust

Eesti Elektrijaam Narvas. Foto: Andras Kralla

Ainult tuulele ja päikesele loota ei saa, lauale tuleb tõsta kõik variandid energia tootmiseks, kirjutavad Omanike Keskliidu juhatuse esimees Priidu Pärna ja volikogu aseesimees Arvi Hamburg.

Omanike Keskliit saatis valitsusele oma ettepanekud, et tagada riigi energiavarustatus, aga eelkõige leevendada omanikele põhjustatud elektri ja gaasi kallinemist. Igaüks võib jälgida elektrihinna statistikat Nord Pooli turul, mis näitab, et elektrienergia hinnatase on võrreldes käesoleva aasta algusest tänaseni võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tõusnud 2,5 korda, maagaasi hind üle kolme korra.

