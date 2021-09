Säästkem energiat taastuvenergiale

Mihkel Nestor Foto: Raul Mee

Ei ole mõtet raisata aega kalli elektrihinna ja CO2 kvootide üle kirumisele, vaid asuda kiirelt taastuvenergia tootmist edendama, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor nädalakommentaaris.

Ei saa just öelda, et elektri hind tunduks teemana, mis uudisteportaalis enim klikke kogub, ent just sellest on lõppeval nädalal olnud juttu küllaga. Põhjust elektri hinnast rääkimiseks on andnud hind ise.

