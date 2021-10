Urmas Reinsalu: Tallinnas tuleb murda korruptsiooni ja väljapressimist soosiv bürokraatia

Urmas Reinsalu. Foto: Andras Kralla

Ettevõtjad toovad näiteid, kuidas Tallinna linnavõim rikub ausa mängu reegleid, mis kahjustab investeeringuid ning pärsib majanduskasvu - see peab nüüd muutuma, kirjutab Isamaa Tallinna linnapeakandidaat Urmas Reinsalu vastuses Äripäeva valimiste-eelsele küsitlusele.

Suurim probleem ettevõtjatele on linna bürokraatia, seda eriti planeeringute vallas. Pole saladus, et lisaks otsustajate mugavusele on põhjuseks olnud korruptsioon ja ettevõtjatelt raha välja pressimine. Minuga on võtnud ühendust ettevõtja, kelle planeering on kestnud 15 aastat ning ka ettevõtja, kes pidi projekti võõrandama, sest see oli sisuliselt eelduseks, et asjad linnavalitsuses liikuma hakkaksid.

