Kristen Michal: et pealinnas oleks mõnus olla ja siia poleks häbi tulla

Kristen Michal. Foto: Erakogu

Hea linnaruum, korras linnajuhtimine ja Tallinna-Helsingi tunnel – need on teemad, mida Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat Kristen Michal peab kõige olulisemaks, vastates Äripäeva kohalike valimiste eelsele küsitlusele.

Tallinnas luuakse pool Eesti lisandväärtusest, koos Harjumaaga 65%. Kui Äripäev küsib, mis on peamine otsus, mida siinkandis majanduse jaoks teha, tuleb mõttesse tegelikult mitu märgilist valikut. Mõnus linnaruum, et siin oleks tore olla, korras linnajuhtimine, et poleks häbi tulla, ja ühendused, et Tallinn konkureeriks maailma parimatega.

