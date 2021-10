Suurettevõtjad maksureformist: ega ta hea pole, aga suurriikidele vastu ei saa

Äripäevaga suhelnud suurettevõtjad nentisid, et kuigi globaalse maksureformi detailidest pole veel palju teada, siis Eestil on väga keeruline sellele vastu seista. Samas on nii ettevõtjate kui ka tööandjate keskliidu hinnangul selge, et reform kohalikku ettevõtluskeskkonda ei paranda.

