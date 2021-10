Analüüs: Enefit Greeni plaan tekitab küsimusi

Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõte Enefit Green alustas aktsiate avaliku pakkumisega 5. oktoobril. Foto: Andras Kralla

Roheenergiatootja Enefit Greeni minek börsile tekitab paljudes kindlasti rõõmu, aga küsimused tekivad juba prospekti esimestest ridadest, kirjutab Äripäeva venekeelse sõsarlehe Delovõje Vedomosti börsitoimetaja Dmitri Fefilov.

Mind isiklikult üllatas kõigepealt kiirus, millega see kõik juhtus. Poolteist nädalat tagasi teatas Enefit Greeni juhtkond, et plaanib IPOt. Ja nüüd on avaldatud plaan, kus on kirjas, et aktsiaid saab märkida kuni 14. oktoobrini. Ma mäletan, kuidas Tallinna Sadam 2018. aastal börsile sisenes – kõik oli tehtud selleks, et aktsiast saaks tõepoolest rahvaaktsia. Coop Pank tegi 2019. aastal jaeinvestorite ligimeelitamisel läbi uskumatu töö, tänu millele osalesid emissioonis isegi need, kes polnud kunagi investeerinud. Ja nüüd on siin kauaoodatud Enefit Greeni emissioon, mis on kuidagi „kortsus“. Misjaoks selline kiirustamine ja sebimine?

