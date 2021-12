Sirje Potisepp: Poola vorst läheb veel odavamaks

Toiduliidu juht Sirje Potisepp. Foto: Liis Treimann

Eesti toidutootjate jaoks on 2021 olnud aasta täis ebakindlust ning teadmatust, kõik tootmiskomponendid on hüppeliselt kallinenud ja samal ajal ähvardab riik uute maksudega, kirjutab toiduliidu juht Sirje Potisepp vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Kõik tootmiskomponendid on kallinenud, olgu selleks elektrihind, mis juba septembriks oli ettevõtetele tõusnud kaks ja pool korda, tänaseks kordi rohkem, või gaas, mille hinnatõus on olnud keskmiselt neljakordne. Kütuse ja pakendite kallinemine, palgakasv ja loomulikult tooraine, mis on kallinenud ligi 60 protsenti, kohati lausa kaks-kolm korda. Kuna toiduhinnad poes pole sama sammu astunud, on ettevõtete kasumid kokku kuivanud ning see seab edasised investeeringud kahtluse alla.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099