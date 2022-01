Vastukaja: Tartu Kivisild ei ole muumia

Tartu Kivisilla taastamise mõte ei ole suunatud mitte minevikku, vaid tulevikku ning sellega tegelemine on otstarbekas, kirjutab ajaloolane Lauri Vahtre (Isamaa).

Äripäeva ajakirjanik Neeme Korv nimetab Kivisilda muumiaks , mis üritab kätt tartlaste tasku ajada. Korv möönab, et 30 aasta eest võis silla taastamise mõte olla arusaadav, nüüd aga olevat see kallis ja praktilise väärtuseta, laevaliikluse seisukohalt ebapraktiline ning lõpuks polevat kaarsilda kusagile panna. Ka Korvi hoiak on arusaadav, kuid kahjuks on ta langenud silmapette ohvriks.