SEB Kasvuprogramm võitleb globaalse laiskuse vastu

SEB Kasvuprogramm võitleb laiskuse vastu, motiveerides ettevõtteid kasumeid jahtima. Sel hooajal võetakse programmi vaid 15 ettevõtet ja konkurents on tihe. Äripäeva raadio sisuturundussaates kuuleb, kellele programm on suunatud, mis kasu see loob ja millised on olnud edulood.

