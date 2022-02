Etnoloog: slaavi vendlus mureneb järk-järgult

Etnoloogiadoktor Aimar Ventsel. Foto: Ken Mürk

Venemaa ja Ukraina miilav konflikt on ka ideoloogiline sõda. See on võitlus selle üle, kas ukrainlased kui iseseisev rahvus on üldse olemas, kirjutab etnoloogiadoktor Aimar Ventsel.

Mullu juulis avaldas Venemaa president Vladimir Putin artikli „Venelaste ja ukrainlaste ajaloolisest ühtsusest“. Artikkel tõlgiti kohe ka ukraina ning inglise keelde ja tehti kättesaadavaks Venemaa presidendi ametlikul internetilehel kremlin.ru.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099