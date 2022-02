Maris Lauri: inimesed, kes kujundavad Eesti riigi näo

Maris Lauri. Foto: Andras Kralla

Avaliku teenistuse seadus vajab uut sissevaadet ja lähenemist – aastaga enne riigikogu valimisi jõuab veel palju ära teha, kirjutab justiitsminister Maris Lauri (Reformierakond).

Kunagi loodud suurepärane süsteem võib muutuda aja jooksul vanaks, edenemist takistavaks ja probleeme tekitavaks. Seetõttu on loomulik, et asjadel hoitakse silma peal. Väiksemaid korrektiive saab teha jooksvalt, kuid kunagi ei tohi meelest minna, et võib tekkida vajadus ka põhjalikumate muutuste järele. Selline lähenemine on mõistlik kõikjal, sealjuures ka avalikus sektoris ja ka avaliku teenistuse korralduses.

