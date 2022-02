Arvamused

Meedialiit taunib ajakirjaniku ründamist

Foto: Raul Mee

Eesti Meediaettevõtete Liit tegi avalduse, milles mõistab hukka eilsele vaktsiinivastaste meeleavaldusele ajakirjanikutööd tegema läinud Postimehe ajakirjaniku Sander Punamäe ründamise Varro Vooglaiu poolt.

Avaldame nördimust, et Eesti on jõudnud seisu, kus oma tööd tegevaid ajakirjanikke avalikus ruumis verbaalselt rünnatakse. Vaba ajakirjanduse ründamine ja meeleavaldajate üles ässitamine ajakirjaniku vastu on ennekuulmatu!

