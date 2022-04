ESG-trend: kohane või valmistu tagajärgedeks

ESG on tähtis keskkonna seisukohalt, aga mitte ainult. Foto: Liis Treimann

Ettevõtte suutmatus juhtida oma sektorile vastavaid ja sidususrühmadele olulisi ESG riske võib ohustada ettevõtte olemasolu, edukust ja vähendada kasumit, kirjutavad advokaadibüroo Cobalt riigiabi valdkonna juht Mart Blöndal ja ESG valdkonna juht Mervet Kägu.

Maailmas on tõstmas pead ESG. ESG on lühend ingliskeelsetest sõnadest environmental, social ja governance. Sisuliselt tähendab see äri juhtimisel jätkusuutlikku ja vastutustundlikku lähenemist. ESG on investoritele, seadusloome organitele, ettevõtetele ja muudele sidususrühmadele ülemaailmselt üha olulisem võtmevaldkond.

