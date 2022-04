Alexander Elder: investor Toomas sooritas kuriteo oma konto vastu

Ehmatusega leidsin portfellist rängalt odavnenud aktsia

Viskasin portfellis olevatele aktsiatele pilgu peale ning avastasin, et kasvuaktsiana portfelli võetud Adobe on portfellis langenud alla ostuhinna. Ehmatusega uurisin lähemalt, miks on aktsia hind tipust odavnenud ligi 40%.