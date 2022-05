Mihkel Nestor: rahakoti sisu tuleb hakata ümber jaotama

Euroopa karmid sanktsioonid panevad Ungari põtkima

Euroopa Liidu kuuenda sanktsioonide paketi põhisisu on ettepanek keelustada Vene naftatoodete sissevedu ja käitlemine täielikult aasta lõpuks. See on juba tekitanud nurinat peamiselt Ungarilt, Slovakkialt ja Kreekalt.

Euroopa Liidu kuuenda sanktsioonide paketi põhisisu on ettepanek keelustada Vene naftatoodete sissevedu ja käitlemine täielikult aasta lõpuks. See on juba tekitanud nurinat peamiselt Ungarilt, Slovakkialt ja Kreekalt.