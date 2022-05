Toidutööstuse juht: uus reaalsus on oluliselt kallim

Orkla Eesti juhatuse esimees Kaido Kaare Foto: Eiko Kink

Väga tõenäoliselt mõjutab alanud toormete hinnaralli toiduhindu nii sügisel kui ka 2023. aastal, kirjutab toidutööstusettevõtte Orkla Eesti juhatuse esimees Kaido Kaare vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Hetkel võib öelda, et nähtavus lähi- ja ka keskpikka tulevikku on pehmelt öeldes halb. On selge, et käivitunud inflatsioonimootor, kriisid toormeturgudel ning sõjast tulenev energiakandjate saadavus ja hinnatasemed muudavad ees ootavad sügiskuud väga keeruliseks. Toodete ja teenuste sisendhinnad jätkavad sel aastal kasvamist ning on väga tõenäoline, et alanud toormete hinnaralli mõjutab toiduhindu nii sügisel kui ka 2023. aastal. Kahjuks ainult ülespoole.

