Mainori rektor: räägime nüüd kriisist taastumisest ka andmeid appi võttes

Kriisidest hästi toibunud IKT sektoris süveneb spetsialistide puudus ning teisteski valdkondades ei tule uusi töötajaid hoolimata palkade kasvamisest piisavalt peale, kirjutab värskelt valminud ülevaate põhjal ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Mait Rungi.

Värskelt valminud kriisist taastumise sektoriaalsest ülevaatest tuleb välja praeguse julgeoleku-, tervise- ning toorme- ja energiakriiside ulatus ja neist taastumise kiirus. Taastumine on toimunud K-tähe kujuliselt ehk osas sektorites on kriisist tuldud välja edukamalt (sh IKT), kuid teenusekesksemates sektorites (näiteks turism, toitlustus ja meelelahutus) on kriisi mõjud olnud suuremad ning taastumine viimasel aastal alles algamas.