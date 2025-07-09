Tagasi Lavajutud: restart Selveri laologistikas ja Via 3L investeering julgeolekusse „Logistikauudised eetris“ juulikuu saade on lavajuttude päralt. Seekord toome kuulajateni kaks ettekannet tänavu kevadel toimunud ”Laoseisu“ konverentsilt.

Saate esimeses pooles räägib vastloodud ettevõtte NG Logistics juhatuse liige Mario Kõiv sellest, kuidas Selver viis läbi põhjaliku restardi oma laologistika korraldamises, miks otsustati selleks luua täiesti uus ettevõte ja kuidas see on tööle hakanud.

Saate teises pooles saab aga kuulata Via 3 L tegevjuhi Urmas Uudelepa ettekannet sellest, kuidas Via 3L lahendas uue salvestustehnoloogia ja taastuvenergiapargiga ära hinna ja turvalisusega seotud probleemid.

Saate pani kokku logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm, konverentsil juhtis juttu moderaator Rainer Erman. „Logistikauudised eetris“ saatesarja toetab Digimeerik.ee.