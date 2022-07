Üle 1000 korra kandideerinu: kes ja kuidas leiab oma unistuste töökoha?

Juhtide suurim väljakutse just praegu: kuidas kodukontor tööle panna

Juuni alguses tekitas ülemaailmset kõlapinda maailma rikkaima mehe Elon Muski nõue, et kõik alluvad peavad tulema kodudest tagasi kontoritesse. Eesti IT-juhtide sõnul on vähemalt IT-sektoris kaugtöö võimaluse puudumine töötajatele selge miinus, aga sama suur miinus on see, kui kontoris koha peal ei käida.

