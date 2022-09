Analüütik: tõrked riigi andmebaasides hoogustavad majanduslangust

Restate'i kinnisvaraanalüütik Julia Linde Foto: Erakogu

Ajal, mil riik peaks majanduse huvides kiire infovahetuse eest ekstra hoolt kandma, valitseb avalikes registrites juba mitu kuud infopeetus, kirjutab kinnisvarafirma Restate analüütik Julia Linde.

Ehitisregistri muudatustest tingitud tõrgete tõttu on juba mitu kuud kinnisvara arendus- ja ehitustegevus takistatud – turuosalised ei pääse ligi statistilistele andmetele ega saa õigeaegselt olulist informatsiooni. See takistab otsuste langetamist ajal, mil inflatsioon on kõrge, kinnisvara hinnatõus peatunud ja majandus jaheneb. Teisisõnu ajal, mil riik peaks majanduse huvides kiire infovahetuse eest ekstra hoolt kandma.

