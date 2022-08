Ehitisregister jamab endiselt: Tallinnas jääb väljastamata iga teine kasutusluba

Tallinna linnaplaneerimise ameti juht Ivari Rannama. Foto: Raul Mee

Kuigi asjaosalised kinnitavad, et iga päevaga jukerdab mai lõpus uuenenud ehitisregister vähem, on kriitilisi probleeme endiselt.

Tallinna linnaplaneerimise ameti juht Ivari Rannama tõdes, et ka mitu kuud pärast uue ehitisregistri eetrisse paiskamist on probleeme üksjagu. Tema sõnul käib linn majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga igal nädalal kohtumas, probleemid on üles loetletud ja lahendamine käib. Ent tempo on tema sõnul olnud väga aeglane.

