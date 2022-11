Peeter Ploom ja Erki Siht: vähemusosanike võimalused said selgemaks

Kuidas korduva müügi äris klient "hinnalõksust" välja aidata?

See "Nimed müügitahvlil" saade on kõikidele neile, kes on kogenud, et kui klient hakkab kordama/pikendama tellimust või tegema kordusostu samale tootele. Sel ajal on kliendi hinnatundlikkus suurem ja raskem viia fookus olulisele. Miks see nii on?

