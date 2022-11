Mait Palts: kui jääb nii nagu praegu, siis on pankrotid vaid aja küsimus

Üldiselt ettevõtjad ei soovi, et riik abipakettidega majandusse sekkuks. Praegu aga on kõige kiiremaks, ehkki selgelt ajutiseks lahenduseks see, kui Eesti toetab ettevõtteid sarnases mahus nagu naaberriigid, kirjutab kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

Euroopa Kaubanduskodade Assotsiatsiooni iga-aastasest majandusuuringust selgub, et ettevõtete kindlustunne vastu uut aastat on märkimisväärselt langenud nii Eestis kui üle Euroopa. Kuigi terve Euroopa võitleb üldiselt samade probleemidega, siis meie erinevus on see, et meil pole riik nii jõuliselt appi tulnud, kui seda on tehtud näiteks naaberriikides. Samal ajal peame meeles pidama, et täielikult ei ole lõppenud ka tervisekriis ning ka sellest alles taastutakse.